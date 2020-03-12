taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2291
Euro
7.0387
Altın
1636.4
Borsa
100966.27
Gram Altın
327.568
Bitcoin
46645.6

Rusya'da Tokat Atma Şampiyonası

En sert tokatı atan, yarışmanın kazananı ve para ödülünün sahibi oldu.

Haber Merkezi | 12.03.2020 - 09:28..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Rusya, ilginç bir yarışmaya sahne oldu.

Siberya’daki Krasnoyarsk Gösteri Merkezi’nde, Tokat Atma Şampiyonası düzenlendi.

EN SERT TOKATI ATMAYA ÇALIŞTILAR

Birbirinden güçlü erkekler, bir masanın iki ucunda pozisyon alıp sırayla birbirlerini tokatladılar.

Yarışmaya katılanlar, sırayla rakibine ardı ardına 5 kez tokat attı. Hakem, en sert tokat atanı tespit ederek kazananı ilan etti.

Rusya'da Tokat Atma Şampiyonası ViDEO

HAYATİ RİSK VAR

Tokat atılırken parmaklar kullanılıyor ve kulak bölgesine vurmak yasak. Organizatörler, yaralanma ve hayati riskinin de bulunduğuna dikkat çekiyor.

İlk 10’a kalanlara toplam 700 dolar ödül dağıtıldı. Şampiyon olan kişi ise 350 doların sahibi oldu.

Rusya'da Tokat Atma Şampiyonası

İlginizi Çekebilir
Yunanistan'da koronavirüsten ilk ölüm
66 yaşındaki bir kişi, salgın nedeniyle hayatını kaybetti.
Irak'ta 3 PKK'lı terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terör örgütleriyle kararlı mücadelesi sürüyor.
Çin'de koronadan ölenlerin sayısı 3 bin 172'ye yükseldi
Bugüne kadar hastalıktan iyileşerek taburcu edilen kişilerin sayısı 62 bin 793'e çıktı.
ABD öncülüğündeki koalisyon İran'a ait hedefleri vurdu
ABD, Irak'ta üssüne saldırılmasının ardından Suriye'de, İran'a ait 3 askeri noktayı hedef aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'daki kolonya stokları tükenmek üzere
İstanbul'daki kolonya stokları tükenmek üzere
336
İtalya'da tüm ticari faaliyetler durduruldu
İtalya'da tüm ticari faaliyetler durduruldu
50
ABD Avrupa'dan seyahatleri askıya aldı
ABD Avrupa'dan seyahatleri askıya aldı
59
Tom Hanks ve eşi koronavirüse yakalandı
Tom Hanks ve eşi koronavirüse yakalandı
50
Şampiyonlar Ligi'nde A.Madrid ve PSG çeyrek finale çıktı
Şampiyonlar Ligi'nde A.Madrid ve PSG çeyrek finale çıktı
6
Juventus futbolcusu Rugani koronavirüse yakalandı
Juventus futbolcusu Rugani koronavirüse yakalandı
29
Defne Samyeli: Sabah sirkeli su içerim
Defne Samyeli: Sabah sirkeli su içerim
32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir