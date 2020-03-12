Rusya, ilginç bir yarışmaya sahne oldu.

Siberya’daki Krasnoyarsk Gösteri Merkezi’nde, Tokat Atma Şampiyonası düzenlendi.

EN SERT TOKATI ATMAYA ÇALIŞTILAR

Birbirinden güçlü erkekler, bir masanın iki ucunda pozisyon alıp sırayla birbirlerini tokatladılar.

Yarışmaya katılanlar, sırayla rakibine ardı ardına 5 kez tokat attı. Hakem, en sert tokat atanı tespit ederek kazananı ilan etti.

Rusya'da Tokat Atma Şampiyonası ViDEO

HAYATİ RİSK VAR

Tokat atılırken parmaklar kullanılıyor ve kulak bölgesine vurmak yasak. Organizatörler, yaralanma ve hayati riskinin de bulunduğuna dikkat çekiyor.

İlk 10’a kalanlara toplam 700 dolar ödül dağıtıldı. Şampiyon olan kişi ise 350 doların sahibi oldu.