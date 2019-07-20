taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.655
Euro
6.3536
Altın
1425.3
Borsa
101849.19
Gram Altın
259.163

Rusya'da yaşlı adam kadını tecavüzden kurtardı

Rusya’da bir markette kasiyer kadına saldıran uyuşturucu bağımlısının karşısına eline kürek alan yaşlı adam çıktı.

İHA | 20.07.2019 - 11:03..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Rusya’nın Omsk şehrinde bir benzin istasyonunun market işletmesine giden 34 yaşındaki genç müşteri, alışveriş yapmak bahanesiyle 48 yaşındaki kasiyer kadına adını sorduktan özel sorular sormaya başladı.

KADINA SALDIRDI

Kadın adını söyledikten sonra müşteriyi terslemeye başladı. Ayakta durmakta güçlük çeken müşterinin arkasında alışveriş sırası bekleyen genç ise korkarak dükkandan uzaklaştı.

Bir süre sonra müşteri kasiyerin arkasına yönelerek 48 yaşındaki kasiyer kadına cinsel saldırıda bulunmak istedi. Kadın direnince geri çekilmek zorunda kalan saldırganın karşısına kapıdan giren yaşlı bir adam çıktı.

Rusya'da yaşlı adam kadını tecavüzden kurtardı

KÜREKLE KURTARDI

Oldukça yaşlı olduğu gözlenen yaşlı adam eline aldığı kürek ile saldırgana birkaç kez hamle yaparak saldırmak istedi. Fakat saldırgan müşteri refleksleriyle kürek darbelerinden kurtuldu. Ardından küreğin sapından tutan saldırgan müşteri, yaşlı adamla boğuşmaya başladı. Bu sırada markete başka bir kişi geldi. Saldırgan bu kez tam geri çekilirken marketten uzaklaştı.

Rusya'da yaşlı adam kadını tecavüzden kurtardı VİDEO

Yaşlı adamın saldırıdan önce durumu fark ederek ambulans ve polisi aradığı, olay yerine gelen polislerin saldırganı yakaladığı öğrenildi. Saldırganın uyuşturucu bağımlısı olduğu, şahsın uyuşturucu tedavisine başlanacağı ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Osman Zolan seçimden sonra Mercedes'e binmeye başladı

Osman Zolan seçimden sonra Mercedes'e binmeye başladı

157
Aydın'da sürücülerin gişe inadı kazaya neden oldu

Aydın'da sürücülerin gişe inadı kazaya neden oldu

97
İstanbul'daki Senegalliler ve Cezayirliler finali izledi

İstanbul'daki Senegalliler ve Cezayirliler finali izledi

57
Alman turist fotoğraf çektirdiği yerde hayatını kaybetti

Alman turist fotoğraf çektirdiği yerde hayatını kaybetti

18
Belediye başkanı kendini müdür olarak atadı

Belediye başkanı kendini müdür olarak atadı

126
Ibrahimovic 3 gol attı

Ibrahimovic 3 gol attı

18
Bülent Ecevit'in Kıbrıs Barış Harekatı'nı duyurduğu an

Bülent Ecevit'in Kıbrıs Barış Harekatı'nı duyurduğu an

53
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir