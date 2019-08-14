Rusya'da yeni dönem çalışma sistemi

Rusya, işsizliğin önüne geçmek, yaşam kalitesi artırmak ve çlışanların kendilerine ve ailelerine yeterince zaman ayırması için yeni bir çözüm bulundu.

ÖZEL BİR TASARI

Haftada 4 gün çalışma sistemine geçmek için özel bir tasarı hazırlanıyor.

Birleşik Rusya Partisi milletvekili Andrey Isayev, çalışma günü sayısının azaltılması sayesinde Rus vatandaşlarının ücret kaybı yaşamadan ailelerine ve hobilerine daha çok vakit ayırabileceğini söyledi.

Haziran ayında yapılan kamuoyu anketi, Rusların bu sisteme geçtikten sonra ücret kaybı yaşayabileceğine dair endişeleri ortaya koymuştu. Ancak Isayev'in açıklamasıyla birlikte bu endişe de ortadan kalktı.

ÇALIŞMALAR EYLÜL AYINDA BAŞLAYACAK

Haftada 4 gün çalışma sistemi uygulamasının kademeli olması gerektiğine dikkat çeken Isayev, bu sayede işverenlerin ve çalışanların yeni sisteme uyum sağlayabileceğini ifade etti.

Haftada 4 gün çalışma sistemi yasa tasarısı ile ilgili çalışmaların eylül ayında başlayacağı ifade edildi.