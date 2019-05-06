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Rusya'daki uçak yangınının içeriden görüntüsü

Acil iniş sırasında çıkan yangın sonrası yolcuların yaşadığı panik, uçağın içerisinden çekilen videoda fark ediliyor.

Haber Merkezi | 06.05.2019 - 09:27..
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Rusya'daki uçak yangınının içeriden görüntüsü

Rusya'nın başkenti Moskova'da havalimanına acil iniş yaparken alev alan yolcu uçağında bulunan yolculardan 41'inin hayatını kaybettiği açıklandı.

Uçağın, piste inişi sırasında arka kısmı alev aldı.

Rusya'daki uçak yangınının içeriden görüntüsü

Bir anda yangının çıkmasıyla, içeride kalan yolculardan çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Rusya'daki uçak yangınının içeriden görüntüsü ViDEO

KORKU VE PANİK

O anlara dair uçağın içinden bir video görüntüsü ortaya çıktı. Videoda, insanların yaşadığı korku ve paniğin çığlıkları duyuluyor. Görüntüyü alan kişinin yangından son anda kurtulmayı başardığı belirtiliyor.

Rusya'daki uçak yangınının içeriden görüntüsü

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