Rusya'nın başkenti Moskova'da havalimanına acil iniş yaparken alev alan yolcu uçağında bulunan yolculardan 41'inin hayatını kaybettiği açıklandı.
Uçağın, piste inişi sırasında arka kısmı alev aldı.
Bir anda yangının çıkmasıyla, içeride kalan yolculardan çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
Rusya'daki uçak yangınının içeriden görüntüsü ViDEO
KORKU VE PANİK
O anlara dair uçağın içinden bir video görüntüsü ortaya çıktı. Videoda, insanların yaşadığı korku ve paniğin çığlıkları duyuluyor. Görüntüyü alan kişinin yangından son anda kurtulmayı başardığı belirtiliyor.