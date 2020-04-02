Rusya'dan ABD'ye korona yardımı tartışma başlattı

Rusya’nın ABD’ye gönderdiği malzemelere ilişkin "yardım mı satın alma mı" tartışması başladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus haber ajansı TASS’a yaptığı açıklamada, ABD’nin, Rusya’dan gelen tıbbi malzemeleri “satın aldığı” yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

YARI YARIYA ÖDENDİ

Zaharova, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ABD'ye gönderilen tıbbi ekipmanların parasının, yarı yarıya ABD ve Rusya tarafından ödendiğini bildirdi.

RUSYA'DAN ABD'YE TIBBİ MALZEME

Söz konusu uçağın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen görüşmeden sonra gönderildiğini anlatan Zaharova, “Görüşmede varılan anlaşma doğrultusunda, Rus ordusuna ait askeri nakliye uçağı tıbbi malzemeleri ABD’ye götürdü.” dedi.

"GELECEKTE DE YAPACAĞIZ"

Ödeme konusuna değinen Zaharova, “Masrafların yarısı Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, diğer yarısı ABD tarafından karşılandı. İki ülke de geçmişte birbirlerine insani destek sağlamıştır ve bunu gelecekte de yapacaklarına şüphe yoktur.” diye konuştu.

TRUMP KABUL ETTİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın ABD’ye gönderdiği tıbbi malzemelere ilişkin, "Rusya tarafından ABD'deki kötü epidemiyolojik durum kapsamında tıbbi ve koruyucu ekipman yardımı teklif edildi. (Donald) Trump, bunu şükranla kabul etti." ifadelerini kullanmıştı.

TARTIŞMALARI BAŞLATAN İFADELER

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus’un dün yaptığı, “Rusya'dan tıbbi ekipmanları satın aldık.” açıklaması, tartışmalara neden olmuştu.