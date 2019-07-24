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Rusya'dan Çin'e S-400 sevkiyatı

Türkiye'ye uçaklarla S-400 sevkiyatını başlatan Rusya, Çin'e de deniz yoluyla sevkiyat gerçekleştiriyor.

AA | 24.07.2019 - 16:56..
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Rusya'dan Çin'e S-400 sevkiyatı

Türkiye'ye S-400 sevkiyatını başlatan Rusya, Çin'le de aynı anlaşmayı gerçekleştirmişti.

ABD SEVKİYATLARDAN ENDİŞELİ

Rusya'nın S-400 satışı ABD'de rahatsızlığa neden oldu.

Dünya silah ticareti ve savunma sanayisinde Rusya ile yarışan ABD, bu sevkiyatların gerçekleştirilmesini endişeyle karşılıyor.

İKİNCİ ETAP BAŞLADI

Rus haber ajansı TASS’ın askeri-diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Çin’e yönelik S-400 sevkiyatının ikinci etabı başladı.

S-400'LER DENİZ YOLUYLA GİDİYOR

Sevkiyatın St. Petersburg yakınlarındaki Ust-Luga limanından deniz yoluyla yapıldığı bilgisine yer verilen haberde, sevkiyatın, Türkiye’ye yönelik sevkiyata benzer bir şekilde sözleşmede belirtilenden daha hızlı ilerlediği kaydedildi.

İLK YABANCI ALICI ÇİN

Çin, Rusya ile 2014’te imzaladığı anlaşmayla S-400 hava savunma sisteminin ilk yabancı alıcısı olmuştu.

Sistemin sevkiyatında ilk etap geçen yıl tamamlanmıştı. Çin ordusu, ilk sevkiyatın ardından sistemin deneme sürecini başarıyla tamamladığını duyurmuştu.

Rusya'dan Çin'e S-400 sevkiyatı

Rusya'dan Çin'e S-400 sevkiyatı

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