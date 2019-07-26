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Rusya'dan Doğu Akdeniz'de Türkiye ile iş birliği mesajı

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama faaliyetleri için Türkiye ile iş birliği yapabileceklerinin sinyallerini verdi.

AA | 26.07.2019 - 14:25..
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Rusya'dan Doğu Akdeniz'de Türkiye ile iş birliği mesajı

gĞÜÜTÇ

Dünyanın gözünün üzerinde olduğu Doğu Akdeniz enerji sahasına bir ülke daha girmek üzere. Özellikle körfez ülkeleri ile Batı'nın birlikte yürüttüğü araştırma koalisyonları Türkiye'ye yönelik baskı uygulamaya çalışırken Rusya, sahaya Türkiye ile girmek için kolları sıvadı.

Açıklama Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak'tan geldi.

"TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ"

Akdeniz'de Rusya ile Türkiye arasında olası iş birliği olanaklarını değerlendiren Novak, ortak faaliyetler ile araştırma ve sondaj faaliyetlerinin yürütülebileceğinin sinayllerini verdi.

Rus Bakan "Akdeniz'de Rus şirketlerin yer aldığı başarılı enerji projeleri var. Örneğin Rosneft, Zohr sahasının geliştirilmesinde yer alıyor. Bu tür girişimlerde iş birliğinde öncelik ekonomik çıkarlar tarafından şekillenir. Eğer ticari açıdan tüm tarafların yararına projeler olursa, Rus şirketleri Doğu Akdeniz'de Türkiye ile iş birliğine yönelik kararlar alabilir." dedi.

Doğu Akdeniz'de sondaj nöbeti VİDEO

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