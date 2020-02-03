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Rusya'dan İdlib açıklaması

Rusya, Türkiye'nin bilgi vermediği için rejimin hedefi olduğunu savundu.

AA | 03.02.2020 - 11:37..
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Rusya'dan İdlib açıklaması

Rusya’nın Suriye’deki tarafları uzlaştırma merkezinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Suriye hükümet güçlerinin atışlarının hedefi olduğu sırada İdlib’deki eylemleri konusunda kendilerine bilgi vermediği belirtildi.

BİLGİ VERİLMEDİĞİ İÇİN...

Açıklamada, “Türk birlikleri, 2 Şubat’ı 3 Şubat’a bağlandığı akşam saatlerinde Rusya tarafına bilgi vermeden İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde hareket ettiler ve Suriye hükümet güçlerinin Serakib yerleşim biriminin batısındaki teröristlere yönelik saldırısının hedefi oldu.” ifadeleri kullanıldı.

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