Rusya'dan Kiev ve Harkov'a gece saldırısı

Ukrayna, gece saatlerinde Rusya tarafından gerçekleştirilen yoğun hava saldırılarıyla hedef alındı.

İnsansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen saldırılar, başkent Kiev ve Harkov kentinde can kayıplarına ve büyük çaplı hasara yol açtı.

Enerji altyapısının da etkilendiği saldırılarda on binlerce kişi elektriksiz kaldı.

KİEV VE HARKOV’DA AĞIR BİLANÇO

Saldırıların en ağır etkisi başkent Kiev’de görüldü. Kentte düzenlenen hava saldırılarında 4 sivil hayatını kaybetti, en az 23 kişi yaralandı. Kritik altyapının hedef alınmasıyla birlikte 140 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığı bildirildi.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Harkov’da ise kurtarma ekipleri hedef oldu. Buradaki saldırılarda 5 kurtarma görevlisi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı. Bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları güvenlik riski nedeniyle güçlükle yürütüldü.

KİEV-PEÇERSK MANASTIRI YANGINLA ZARAR GÖRDÜ

Saldırılar sırasında Kiev’in tarihi ve dini simgelerinden biri olan Kiev-Peçersk Manastırı’nda yangın çıktı. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan yapının zarar görmesi, hem Ukrayna’da hem de uluslararası kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.

Ukrayna yetkilileri, manastırın hedef alınmasını “ülkenin kültürel mirasına yönelik doğrudan bir saldırı” olarak değerlendirdi.

“HALKIMIZA VE MİRASIMIZA YÖNELİK SALDIRI”

Ukrayna Başbakanı Yulia Svyrydenko, saldırıları sert sözlerle kınayarak yaşananları, ülkenin hem halkına hem de tarihine yönelik ağır bir darbe olarak nitelendirdi. Svyrydenko, sivil yerleşimlerin ve tarihi yapıların hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

DIŞİŞLERİ BAKANI SYBİHA’DAN SERT TEPKİ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Kiev-Peçersk Manastırı’nın zarar görmesini “kültürel mirasa karşı işlenmiş bir suç” olarak tanımladı. Açıklamasında Rusya’yı sert ifadelerle eleştiren Sybiha, uluslararası topluma acil tepki çağrısında bulundu.

Sybiha, UNESCO ve diğer uluslararası mekanizmaların devreye girmesi gerektiğini belirterek, saldırılara karşı güçlü ve somut adımlar atılmasını istedi.