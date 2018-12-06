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Rusya'dan Slovakya'ya diplomat misillemesi

Rusya Slovakya’nın Rus diplomatını casuslukla suçlayarak sınır dışı etmesine aynı şekilde cevap vereceklerini açıkladı.

İHA | 06.12.2018 - 02:14..
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Rus diplomatın Slovakya’dan sınır dışı edilmesine Rusya Dışişleri Bakanlığı tepkisiz kalmayacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Slovakya’dan sınır dışı edilen Rus diplomatın casus olmadığı söylenerek, Rusya’ya haksızlık yapıldığı bildirildi.

AYNI ŞEKİLDE CEVAP VERİLECEK

Açıklamada ayrıca, “Rus tarafı, karşılıklılık ilkesine dayanarak Slovakya’nın düşmanca yapmış olduğu bu hareketlerine aynısı ile cevap verecek” denildi.

Rusya'dan Slovakya'ya diplomat misillemesi

Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini, Slovak Savunma Bakanlığı’nın askeri istihbaratına atıfta bulunarak, ülkeden istihbarat faaliyeti şüphesiyle bir Rus diplomatın sınır dışı edildiğini söylemişti.

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