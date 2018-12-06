Rusya'dan Slovakya'ya diplomat misillemesi

Rus diplomatın Slovakya’dan sınır dışı edilmesine Rusya Dışişleri Bakanlığı tepkisiz kalmayacağını duyurdu.
Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Slovakya’dan sınır dışı edilen Rus diplomatın casus olmadığı söylenerek, Rusya’ya haksızlık yapıldığı bildirildi.
AYNI ŞEKİLDE CEVAP VERİLECEK
Açıklamada ayrıca, “Rus tarafı, karşılıklılık ilkesine dayanarak Slovakya’nın düşmanca yapmış olduğu bu hareketlerine aynısı ile cevap verecek” denildi.
Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini, Slovak Savunma Bakanlığı’nın askeri istihbaratına atıfta bulunarak, ülkeden istihbarat faaliyeti şüphesiyle bir Rus diplomatın sınır dışı edildiğini söylemişti.