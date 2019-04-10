taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.68025
Euro
6.4104
Altın
1304.175
Borsa
97845.6
Gram Altın
238

Rusya'dan Türkiye ile ortak helikopter üretim sinyali

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'e bağlı Rusya Helikopterleri'nin Genel Müdürü Andrey Boginskiy, Türkiye’nin savaş helikopteri üretiminde başarılı deneyimlere sahip olduğunu söyledi.

AA | 10.04.2019 - 12:58..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Moskova ziyaretinde görüşen Rusya Helikopterleri'nin Genel Müdürü Andrey Boginskiy, Rusya ve Türkiye arasında helikopter üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen hafta Türkiye’yi ziyaret ederek bir dizi görüşmeler yaptığını ifade eden Boginskiy, "Sivil helikopterler noktasında, Rus helikopterlerin alımı ve bakımıyla ilgili potansiyel müşterilerle masaya oturduk." dedi.

Rusya'dan Türkiye ile ortak helikopter üretim sinyali

"3 TANE YETERLİ DEĞİL"

Ka-32 tipi çok amaçlı helikopterlerin, Türkiye'ye ilk kez ihracı için geçen yıl bir sözleşme imzalandığını hatırlatan Boginskiy, "Bu helikopterlerin asıl amacı, yangınla mücadele. Bu helikopterleri ürettiğimiz için söylemiyorum ama bu helikopterlerden yalnızca 3 tanesinin, Türkiye coğrafyası için yeterli olmadığına inanıyorum." diye konuştu.

Rusya'dan Türkiye ile ortak helikopter üretim sinyali

KORE'DE 50'YE YAKIN BENZER HELİKOPTER VAR

Türkiye’den coğrafi olarak çok daha küçük bir ülke olan Güney Kore’de 50’ye yakın benzer helikopterin bulunduğunu ifade eden Boginskiy, "Bu alanı, geliştirilmeye müsait bir alan olarak görüyoruz. Ekipmanlarımızın özellikle orman yangınları ve kontrol edilemeyen yangınlarda yetkinliklerini gösterebileceklerini umuyoruz." şeklinde konuştu.

Rusya'dan Türkiye ile ortak helikopter üretim sinyali

"EN ÇOK UMUT VADEDEN TÜRK PAZARI"

Boginskiy, Türk pazarına "en çok umut vadeden" pazarlardan biri olarak baktıklarını belirterek, "İş birliğimizi artırmak için Rusya İhracat Merkezi gibi kurumların ve leasing şirketlerinin desteğine ihtiyacımız var. Türkiye ziyaretimde bu konuları da 2 gün boyunca istişare ettik." dedi.

Rusya'dan Türkiye ile ortak helikopter üretim sinyali

"HER TÜRLÜ TEKLİFE AÇIĞIZ"

Andrey Boginskiy, Türkiye ve Rusya arasında ortak helikopter üretimi konusuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunurken, "Türkiye’nin savaş helikopteri üretiminde başarılı deneyimlere sahip olduğunu biliyoruz. Buna, sivil alana da yayılabilecek bir potansiyel olarak bakıyoruz. Bizim de hedefe bağlı olarak farklı çeşitlerde helikopterlerimiz var ve bu nedenle her türlü teklife açığız." ifadelerini kullandı.

Rusya'dan Türkiye ile ortak helikopter üretim sinyali

RUSYA, HELİKOPTER PARÇALARINI KULLANMAYA HAZIR

Türkiye’de üretilen helikopter parçalarının kullanımına da sıcak baktıklarını dile getiren Boginskiy, şunları kaydetti:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) çeşitli parçalar üretiyor. Bu parçaları Rusya’da kullanabiliriz veya Türk ortaklarımızla sertifikalandırmak üzere bazı tamamlanmış ürünleri alabiliriz. Böylelikle Türk parçalarıyla üretilmiş Rus helikopterlerini, Türkiye’nin ciddi ekonomik ve ticari bağları olan çevre ülkelerin pazarlarına ihraç edebiliriz. Rusya olarak Türkiye ile ortak helikopter üretimini de ihtimal dahilinde görüyoruz."

Rusya'dan Türkiye ile ortak helikopter üretim sinyali


"TÜRKİYE'DE POTANSİYEL VAR"

Rusya Helikopterleri Genel Müdürü Boginskiy, Türkiye’de 100’den fazla sivil helikopterin faaliyet gösterdiğini belirterek, "Bunu bir olanak olarak görüyoruz. Örneğin, İran’da 4-5 kat fazla helikopter var. Bu nedenle Türkiye’nin devasa bir potansiyeli var." dedi.

Rusya'dan Türkiye ile ortak helikopter üretim sinyali

KONTROLÜ GÜÇ OLAN YANGINLARLA MÜCADELE

Rusya, Türkiye veya Yunanistan gibi ülkelerin, kontrolü güç olan yangınlarla mücadele ettiğini vurgulayan Boginskiy, "Türkiye, yangın kontrolü noktasında oluşturacağı yeni bir programla 50 ila 70 helikopter alabilir. Daha fazla helikopter, orman yangınları nedeniyle oluşan hasarı azaltır. Bunun yanı sıra Türkiye'de üretilen tıbbi ekipmanlar da bu helikopterlere yerleştirilebilir ve böylelikle hayatlar da kurtarılabilir." şeklinde konuştu.

Rusya'dan Türkiye ile ortak helikopter üretim sinyali

Rusya'dan Türkiye ile ortak helikopter üretim sinyali

Rusya'dan Türkiye ile ortak helikopter üretim sinyali

Rusya'dan Türkiye ile ortak helikopter üretim sinyali

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan: İstanbul'daki itirazın takipçisiyiz

Erdoğan: İstanbul'daki itirazın takipçisiyiz

652
Tanju Özcan talimatını yineledi: Suriyelilere ekmek yok

Tanju Özcan talimatını yineledi: Suriyelilere ekmek yok

534
Netanyahu seçim zaferini ilan etti

Netanyahu seçim zaferini ilan etti

107
ABD senatörlerinden Türkiye'ye S-400 tehdidi

ABD senatörlerinden Türkiye'ye S-400 tehdidi

383
İngiltere ile Rumlar arasında yeni anlaşma

İngiltere ile Rumlar arasında yeni anlaşma

187
Muş, nisan ayında 6 metre karla mücadele ediyor

Muş, nisan ayında 6 metre karla mücadele ediyor

47
YPG'li teröristlere NATO tırları gönderildi

YPG'li teröristlere NATO tırları gönderildi

185
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir