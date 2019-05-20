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Rusya'dan Türkiye'nin S-500 talebine olumlu yanıt

Türkiye'nin S-400 almasının mümkün olamayacağı iddiaları son günlerde konuşulur oldu. Ancak Rus uzmanlar S-500'lerin ortak üretimini tartışmaya başladı.

Haber Merkezi | 20.05.2019 - 07:10..
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Rusya'dan Türkiye'nin S-500 talebine olumlu yanıt

Russia Today’e (RT) konuşan Rus askeri uzmanlar, Türkiye'nin S-500 sistemlerini hem satın alıp hem de ortak üretim yapma hedefini değerlendirdi.

TEKNİK SİSTEM OLUŞTURULMALI

Uzmanlar, daha önce Rus yetkililerin Türkiye ile bu alanda ortak üretimin mümkün olduğunu açıkladıklarına, bunun için iki ülke arasında tek bir teknik standart sisteminin oluşturulması gerektiğine dikkat çekti.

Rusya'dan Türkiye'nin S-500 talebine olumlu yanıt

Sputnik'in haberine göre, Rus askeri dergisi Arsenal Oteçestva Satış Müdürü Aleksey Leonkov, füze savunma sistemlerinin ortak üretimi alanında iş birliğinin genişletilmesinin teorik olarak mümkün olduğunu belirtti.

100 TÜRK MÜHENDİS EĞİTİMDEN GEÇMELİ

Ancak böyle bir üretimi yapmak için ülkelerin tek bir teknik standart sistemi konusunda anlaşmaları gerektiğini vurgulayan Leonkov, aynı zamanda Rusya’ya gönderilen 100 Türk mühendisinin bu konuda eğitim kursundan geçmesi gerektiğini sözlerine ekledi:

“Türkiye’nin üreteceği modüller ve bloklar belirlenirse, aynı mühendisler söz konusu modülleri ve blokları kuracak ve bakımlarını yapacak. Bu tamamen teknik bir konu. Elbette ki bu mühendislerin tüm bunları yapabilmesi için Rusya’da eğitimden geçmeli, pratik deneyim kazanmalı.”

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