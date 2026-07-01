Rusya'dan Türkiye'ye orman yangınları için destek: İki Be-200 uçağı gönderilecek

Türkiye'nin farklı bölgelerinde devam eden orman yangınlarıyla mücadeleye uluslararası destek sürüyor.

Rusya, Türk makamlarının talebi doğrultusunda yangın söndürme çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla iki adet Be-200 tipi amfibi yangın söndürme uçağını Türkiye'ye sevk edeceğini açıkladı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, iki uçağın kısa süre içerisinde Türkiye'ye ulaşarak yangın söndürme operasyonlarında görev almasının planlandığı bildirildi.

"TÜRK TARAFININ TALEBİ ÜZERİNE GÖNDERİLİYOR"

Büyükelçiliğin, "Omuz omuza" etiketiyle yayımladığı açıklamada, yardımın Türkiye'nin talebi üzerine organize edildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Türk tarafının talebi üzerine orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek amacıyla iki adet Be-200 uçağı yakın zamanda Türkiye'ye gelecek." ifadelerine yer verildi.

MÜRETTEBATA BAŞARI MESAJI

Paylaşımda, yangınlarla mücadelede görev alacak uçuş ekipleri ile sahada çalışan tüm kurumlara başarı dilekleri de iletildi.

Açıklamada, "Bu zorlu ve tehlikeli görevde uçak mürettebatına ve tüm ilgili kurumlara başarılar dileriz." denildi.

"RUSYA, İHTİYAÇ ANINDA YANINIZDA"

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, açıklamasının sonunda iki ülke arasındaki dayanışmaya vurgu yaparak, "Rusya, ihtiyaç anında yanınızda olan bir ülkedir." mesajını paylaştı.

Gönderilecek Be-200 tipi amfibi uçakların, özellikle büyük ölçekli orman yangınlarında havadan su atma kapasitesiyle söndürme çalışmalarına önemli katkı sağlaması bekleniyor. Uçakların Türkiye'ye ulaşmasının ardından ilgili kurumların koordinasyonunda yangın bölgelerinde görevlendirileceği öngörülüyor.