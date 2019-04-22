Rusya'dan Türkiye'ye S-400 övgüsü

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Aleksandr Fomin, Türkiye’nin S-400 füze savunma sistemleri ile ilgili duruşunun hayranlık uyandırdığını belirtti.

7. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı öncesinde açıklamalarda bulunan Fomin, ABD’nin S-400 füze savunma sistemlerinin teslimatı ile ilgili uyguladığı baskı ortamında Türkiye’nin sergilediği kararlı tutumunu övdü.

"TÜRKİYE MÜTHİŞ BİR KARARLILIK GÖSTERDİ"

Fomin, “Türk ortaklarımızın böylesine aktif duruşu takdire şayan. ABD’nin muazzam baskısına rağmen onlar müthiş bir kararlılık ve katı tutum sergiledi” diye konuştu.

Rusya’nın Türkiye’nin ‘birçok şeyi ortaya koyan’ bu tutumunu takdir ettiğini kaydeden Fomin, Ankara’nın Rus S-400 sistemlerini almaktan vazgeçmeyerek doğru bir seçim yaptığını vurguladı.

FARKLI ALANLARDAKİ İKİLİ İLİŞKİLER YÜKSELİŞTE

Türkiye’ye ilk S-400 teslimatının en kısa zamanda gerçekleşeceğini söyleyen Fomin, iki ülkenin farkı projelerle ilgili de aktif işbirliği yaptığına dikkat çekti.

Türkiye ile siyaset ve ekonomi alanındaki ilişkilerin yükseliş yaşadığını belirten Rus general, “Ülkelerimizin askeri-teknik alandaki ilişkileri oldukça hızlı gelişiyor” vurgusunda bulundu

S-400 Hava Savunma Sistemi VİDEO