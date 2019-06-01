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Rusya'nın Dzerjinsk şehrinde patlama: 19 yaralı

Rusya'da bir TNT fabrikasında, 3 patlama meydana geldi. Patlama sonrasında 19 kişinin yaralandığı açıklandı.

Haber Merkezi | 01.06.2019 - 14:33..
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Moskova’nın 400 kilometre doğusunda bulunan Dzerjinsk'de, bir fabrikada patlama oldu. Şehirde yaşayanla,r patlamadan sonra yükselen gri dumanları görüntüledi.

19 YARALI

TNT fabrikasında meydana gelen 3 patlamadan sonra 19 kişinin yaralandığını belirtti. Fabrika çalışanları çeşitli yerlerinden yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Rusya'da TNT fabrikasında patlama VİDEO

Rusya'nın Dzerjinsk şehrinde patlama: 19 yaralı

EVLERİN CAMLARI KIRILDI

Dzerjinsk sakinleri patlamalarına ardından kocaman gri duman bulutları gördüklerini ve patlama nedeniyle yaşan şok dalgası yüzünden evlerinin camlarının kırıldığını söylüyor.

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