Rusya'nın Dzerjinsk şehrinde patlama: 19 yaralı

Rusya'da bir patlayıcı fabrikasında, 3 patlama meydana geldi. Patlama sonrasında 19 kişinin yaralandığı açıklandı.

Cennetler mevkiinde iki otomobil, kavşakta çarpıştı. Feci kazada, iki kişi yaralandı.

Side’de iki otomobil birbirine girdi: 2 yaralı

Seçime tek aday olarak giren Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı oldu. Özdemir 174 oy aldı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir oldu

Başka bir aracın sıkıştırmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla takla attı.

Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"na, Kars’ta 186 polis katıldı.

6

Arafta Bir Sürgün Cengiz Dağcı romanı hakkında kısa söyleşi

Buket Kemiksizin yükseklisans tez çalışması olarak başladığı bu yolculuk şimdi bir romana dönüştü…