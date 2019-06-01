Rusya'nın Dzerjinsk şehrinde patlama: 19 yaralı

Moskova’nın 400 kilometre doğusunda bulunan Dzerjinsk'de, bir fabrikada patlama oldu. Şehirde yaşayanla,r patlamadan sonra yükselen gri dumanları görüntüledi.
19 YARALI
TNT fabrikasında meydana gelen 3 patlamadan sonra 19 kişinin yaralandığını belirtti. Fabrika çalışanları çeşitli yerlerinden yaralandı ve hastaneye sevk edildi.
Rusya'da TNT fabrikasında patlama VİDEO
EVLERİN CAMLARI KIRILDI
Dzerjinsk sakinleri patlamalarına ardından kocaman gri duman bulutları gördüklerini ve patlama nedeniyle yaşan şok dalgası yüzünden evlerinin camlarının kırıldığını söylüyor.