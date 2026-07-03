Rusya’nın Novorossiysk şehrinde benzin bitti
Novorossiysk Belediyesi tarafından şehirdeki akaryakıt istasyonlarında benzinin tükendiği, motorinin ise yalnızca 8 istasyonda kaldığı açıklandı.
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Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle ülkedeki akaryakıt tedarikine kısıtlama getirilmişti.
Ancak kısıtlamalar, yüksek tüketim ve ihracat karşısında yetersiz kaldı.
BENZİN BİTTİ
Novorossiysk Belediyesinden yapılan açıklamada, şehirdeki istasyonlarda benzin kalmadığı, motorinin ise 8 istasyonda sınırlı miktarda bulunduğu belirtildi.
YALNIZCA ŞİRKETLER BENZİN ALABİLİR
Araçlara yalnızca akaryakıt kartıyla yakıt alınabildiği aktarılan açıklamada, söz konusu imkandan sadece şirket araçlarının yararlanabildiği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)