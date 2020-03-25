İtalya, koronavirüs salgınının tüm ülkeye yayılmasıyla yaşanan ölümlerle, virüsün ortaya çıktığı Çin'i geride bıraktı.

Binlerce insanın öldüğü, daha fazlasının enfekte olduğu İtalya, salgınla mücadele etmekte yetersiz kaldı.

Bu kapsamda, Rusya ve İtalya Savunma Bakanlıkları arasında kurulan bağlantı ile Rusya’dan İtalya’ya yapılması beklenen ve aralarında tıbbi malzemeler, epidemiyologlar, virologlar ve diğer bilim insanlarının bulunduğu yardımlar İtalya’ya ulaştı.

Söz konusu uzman askeri personel ve ekipmanlar, koronavirüsten en çok etkilenen Bergamo kentine doğru yola çıktı.

Rusya'nın tıbbi yardımı İtalya'ya ulaştı VİDEO

İLK DURAK FLORANSA

Gönderilen uzman ekipleri taşıyan askeri araçların, ilk durağının Floransa kenti olacağı ve oradan Bergamo kentine yola çıkacağı belirlenmişti. Rotanın toplam uzunluğunun 600 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı.

ÇOK SAYIDA EKİPMAN GETİRİLDİ

Rus medyası, gönderilen askeri konvoyda, analiz ve teşhis için bir mobil kompleks, dezenfektan stoklu yüksek performanslı mobil dezenfeksiyon ekipmanı ve koronavirüs enfeksiyonundan etkilenen ağır hastalara nitelikli yardım sağlamak için özel ekipman bulunduğunu aktardı.