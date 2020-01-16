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Rusya'nın yeni başkan adayı açıklandı

Rusya Federasyonu Kremlin Basın Ofisi, Başbakan Medvedev'in istifasının ardından göreve Vergi Servisi Başkanı Mihail Mişustin'in aday gösterildiğini açıkladı.

İHA | 16.01.2020 - 01:53..
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Rusya Federasyonu Kremlin Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, hükümetin istifa etmesi sonucu boşalan başbakanlık koltuğuna Vergi Servisi Başkanı Mihail Mişustin'in aday olarak gösterildiği açıklandı.

PUTİN YENİ BAŞKAN ADAYINI BELİRLEDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in söz konusu önerisinin, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'ya onay için sunulduğu belirtildi.

Putin yaptığı açıklamada Dimitri Medvedev yönetimindeki hükümetin tamamının istifa ettiğini de duyurmuştu.

53 yaşındaki Mihail Mişustin, 6 Nisan 2010 tarihinden itibaren Federal Vergi Servisi Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Rusya'nın yeni başkan adayı açıklandı

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