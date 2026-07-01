Rüya gibi teklif aldı! Oyuncu Buçe Buse Kahraman, evleniyor!

Yalı Çapkını dizisiyle popüler bir isim haline gelen oyuncu Buçe Buse Kahraman, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor.

Kahraman'dan güzel haber geldi. Güzel oyuncu, uzun süredir gözlerden uzak, sakin bir birliktelik yürüttüğü iş insanı sevgilisi Kaan Akyıldız ile ilişkisini resmiyete dökmek için ilk büyük adımı attı.

Sürpriz haber, sahilde çekilen romantik bir sosyal medya paylaşımıyla geldi.

BUÇE GELİN OLUYOR

Buçe Buse Kahraman ile Kaan Akyıldız, evlilik yolunda ilk adımı deniz kenarında attı. Kaan Akyıldız, oyuncu sevgilisine sahilde rüya gibi bir atmosferde sürpriz bir evlilik teklifi gerçekleştirdi.

Kumsalda yürürken aldığı bu romantik teklif karşısında büyük bir mutluluk yaşayan güzel oyuncu, sevgilisine "evet" yanıtını verdi.

"EN SEVDİĞİM MASAL ARTIK KÜÇÜK DENİZ KIZI DEĞİL"

Yaşadığı o özel ve heyecan dolu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Buçe Buse Kahraman, parmağındaki alyansıyla kumsaldan kareler yayınladı. Ünlü oyuncu, fotoğrafların altına eklediği, "Artık en sevdiğim masal Küçük Deniz Kızı değil" notuyla çocukluk masalına gönderme yaparak mutluluğunu tüm dünyaya ilan etti.