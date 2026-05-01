Rüzgar enerjisine ilk çeyrekte 300 milyon dolarlık yatırım

Türkiye’nin rüzgar enerjisi kurulum ve yatırımları artmaya devam ediyor.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, yılın ilk çeyreğinde rüzgar enerjisi santrallerinin (RES) kurulu gücüne 300 megavat ilave edildiğini belirterek "Bu sene de 300 milyon-350 milyon dolar mertebesinde bir yatırım daha ilk çeyrekte gerçekleşti." dedi.

Verilen bilgilere göre, Türkiye, geçtiğimiz yıl Avrupa'da en fazla rüzgar santrali kuran ikinci ülkesi oldu. Bu yıl da Türkiye'nin ilk çeyrekte 300 megavatı aşan bir kurulumu var.

2025'TE 2 MİLYAR DOLARI AŞAN YATIRIM YAPILDI

İbrahim Erden, söz konusu yatırımın mali karşılığını da paylaşarak "Geçen sene 2 milyar doları aşan yatırım gerçekleşti." diye konuştu.

HER 1000 MEGAVATLIK YATIRIM, 250 MİLYON DOLARLIK İTHALATI AZALTIYOR

TÜREB Başkanı Erden, rüzgar yatırımlarıyla artan RES kapasitesinin ithal kaynaklara bağımlılığı azalttığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

“Bu, ayrıca finansal yatırım dışında neyi sağlıyor? Bu ölçekte yaptığımız yatırımlarla açıkçası önemli ölçüde doğalgaz ithalatının, kömür ithalatının önüne geçme adımlarını aslında her yıl devam ettiriyoruz. Şöyle bir rakam da vereyim; aşağı yukarı 1.000 megavatlık rüzgar santrali kurulumu, 250 milyon dolarlık doğalgaz ithalatının önüne geçiyor. Biz sadece geçen sene 500 milyon doları aşan doğalgaz ithalatını aslında bertaraf etmişiz. Bundan sonraki yıllarda da beklentilerimiz 2028-29 ve sonrasında yılda 4 ila 5 gigavat seviyesine çıkmak ama TÜREB'de bizim bir hedefimiz var, bunun burada kalmaması.”