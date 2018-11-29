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Rüzgar Erkoçlar evlilik teklifini anlattı

Rüzgar Erkoçlar ile Tuğba Beyazoğlu 2017 yılında dünyaevine girmişti.

Haber Merkezi | 29.11.2018 - 06:59..
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Oyuncu Rüzgar Erkoçlar ve eşi Tuğba Beyazoğlu, bit magazin programına konuk oldu. Rüzgar Erkoçlar, yaptığı evlilik teklifinin hikayesini anlattı.

Rüzgar Erkoçlar evlilik teklifini anlattı

"MALATYA'DAN KARİKATÜRİST GETİRTTİM"

Erkoçlar, "Çok araştırdım Tuğba'yı kalbinden vurmam gerekiyordu. En son, 'Lüks bir mekanda keman eşliğinde yapayım teklifi' dedim. Malatya'dan karikatürist getirttim. Sevgililer gününe denk geldi. Biz nişanı yapacağız, evlilik teklifi etmemiştim. Dedim ki' 14 Şubat olsun, anlamaz, sürpriz olsun istiyorum'. Normal müşteri gibi mekandakiler oturuyorlar. Beni gördü zaten şaşırdı karikatürist.

"MEKAN SAHİBİYLE ALAŞTIK"

Mekan sahibine dedim ki, 'Tuğba'nın moralini bozacağız ben rezervasyon yaptırmış gibi gözükecek, ama siz rezervasyon yok gözüküyor diyeceksiniz'. Öyle olunca Tuğba'nın morali bozuldu. 'Herhangi bir masada oturun sizi alacağız dediler'. Sonra kız geldi, 'Sevgililer gününe özel karikatürist getirttik, sizi de çizelim' dediler, bizde 'Olur' dedik. Bizi çiziyorlar, ben o sıra evlenme teklifi etttim. Karikatürde, 'Benimle evlenir misin? 'kısmı yazıyor 'Evet' kısmı boş. Barkovizyonu da ayarladım. Ben o an yüzüğü çıkarmayı unutmuşum heyecandan, eğildim ama yüzük yok. Tüm arkadaşlarını çağırmıştım Tuğba'nın. Tuğba herkesi görünce şok olmuştu" dedi.

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