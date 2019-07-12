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S-400 teslimatından ilk görüntüler

İlk teslimatı bugün başlanan ve dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olan S-400'ün ilk fotoğrafları Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Haber Merkezi | 12.07.2019 - 15:55..
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S-400 teslimatından ilk görüntüler

Yüksek etkili koruma kabiliyetiyle dikkat çeken S-400'lerin birinci grubunun Ankara'ya intikalinin ardından Milli Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin fotoğraflarını yayınladı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017’de imzalanmıştır.

Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır."

S-400 teslimatından ilk görüntüler VİDEO

S-400 teslimatından ilk görüntüler

S-400 teslimatından ilk görüntüler

S-400 teslimatından ilk görüntüler

S-400 teslimatından ilk görüntüler

S-400 teslimatından ilk görüntüler

S-400 teslimatından ilk görüntüler

S-400 teslimatından ilk görüntüler

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