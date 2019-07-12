Yüksek etkili koruma kabiliyetiyle dikkat çeken S-400'lerin birinci grubunun Ankara'ya intikalinin ardından Milli Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin fotoğraflarını yayınladı.
Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017’de imzalanmıştır.
Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır."
S-400 teslimatından ilk görüntüler VİDEO