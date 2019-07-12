Bodrum son 13 yılda büyük bir değişim yaşadı. Çıkan yangınların ardından orman alanlarına çok sayıda villa yapıldı.

Barcelona, 120 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek Griezmann'ı kadrosuna kattı. Böylece Fransız yıldız Barça tarihinin en pahalı 3. transferi oldu.

Defalarca girdiği mağazadan çaldığı yaklaşık 2 bin TL değerindeki elektronik cihazı internet üzerinden satmaya çalışan şahıs, müşteri kılığına giren polis ekipleri tarafından yakalandı.

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S-400 teslimatından ilk görüntüler

İlk teslimatı bugün başlanan ve dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olan S-400'ün ilk fotoğrafları Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.