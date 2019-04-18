Türkiye yakın bir zamanda S-400'ü, sonrasında patriotu bünyesine katmaya hazırlanıyor. Savunma sisteminin güçlendirilmesine yönelik atılan bu adımlar, ülkeler arası ilişkilerde de önemli rol oynuyor.

Kasım ayında Malatya'ya konacak olan S-400 ve Amerika'nın Türkiye'ye satmaya çalıştığı patriot, ne işe yarıyor, nasıl çalışıyor?

S-400 ve patriot arasındaki tüm farklar VİDEO

İşte bilinmesi gereken tüm bilgiler:

S-400 NASIL ÇALIŞIYOR?

Sovyetler Birliği döneminde S-300 füzelerinin üretilmesinden sonra geliştirilmeye başlayan S-400 sistemi, 2007'den bu yana Rusya'nın silah envanterinde yer alıyor. ABD envanterindeki tüm uçakları düşürebilme kabiliyetine sahip S-400’ler, 2019 yılının sonunda Türkiye’de olacak. Ancak Amerika bu durumdan oldukça rahatsız. Öyle ki ‘2,5 milyar dolarlık S-400 yerine ille de 3,5 milyar dolarlık patroit satalım’ diyorlar.

FİYAT, MENZİL, HEDEF VE HIZ FARKLARI

Peki, S-400 ile Amerika’nın Türkiye satmaya çalıştığı patriot arasında ne gibi farklar bulunuyor?

Her iki sistemin özelliklerini şu şekilde sıralanıyor:

S-400’ün radar kapsama menzili 600 km iken, patriotun 150 km

S-400’ün hedefleri vurma yüksekliği 27 km, patriotun 24.2 km

S-400’ün aynı anda radar tespit kapasitesi 160 hedef, patriotun 125 hedef

S-400’ün hedef kilitleme kapasitesi 72 hedef, patriotun 36 hedef

S-400’de güdümlü patlatma savaş başlığı, patriotta yakın patlatma savaş başlığı var

S-400’ün atışa hazır hale gelme süresi 5 dakika, patriotun 25 dakika…

S-400’ün hizmete giriş yılı 2007 iken patriotun 1982. Patriot sonrasında PAC-3 güncellemesini 1995-1996 ve 2000 yıllarında yaparak, yenilendi.

HULUSİ AKAR’DAN AÇIKLAMA

ABD, Türkiye’nin S-400 alması durumunda F-35’leri vermeyeceğini söylüyor.

Türkiye’nin ise bu konudaki tavrı net. Bu konudaki en net açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan geldi. Hulusi Akar, "Biz S-400'leri alırken; aynı zamanda patriotları, Amerikan hava ve füze savunma sistemlerini alabileceğimizi başından beri söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor. Dolayısıyla biz patriot da almaya talip olduğumuzu açık ve seçik bir şekilde ortaya koymuş bulunuyoruz." dedi.

S-400 ile Patriot arasındaki tüm farklar VİDEO