S-400'ler Adana'ya yerleştirilebilir

Türkiye ile Rusya arasında yapılan anlaşma kapsamında temmuz ayında teslimatının yapılması beklenen S-400'lerin nereye kurulacağı henüz netlik kazanmadı.
ADANA'YA S-400
İstanbul ve Ankara'nın korunması için iki seçenek üzerinde durulurken Adana seçeneği güç kazandı.
DOĞU AKDENİZ
Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin bu seçeneğin güçlenmesinde etkili olduğu belirtiliyor.
S-400'lerin Adana'ya kurulması halinde, Doğu Akdeniz'den gelebilecek her türlü hava saldırısı bertaraf edilebilecek.
IRAK VE SURİYE
Adana, konumu olarak Irak ve Suriye'den gelebilecek hava tehdidine karşı S-400'ler caydırıcı olabilecek.
Öte yandan S-400'lerin kurulumu öncesinde 50 kişilik Rus heyet Türkiye'ye gelerek ön hazırlık yapacak.