S-400'ler Adana'ya yerleştirilebilir

Türkiye ile Rusya arasında yapılan anlaşma kapsamında temmuz ayında teslimatının yapılması beklenen S-400'lerin nereye kurulacağı henüz netlik kazanmadı.

ADANA'YA S-400

İstanbul ve Ankara'nın korunması için iki seçenek üzerinde durulurken Adana seçeneği güç kazandı.

DOĞU AKDENİZ

Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin bu seçeneğin güçlenmesinde etkili olduğu belirtiliyor.

S-400'lerin Adana'ya kurulması halinde, Doğu Akdeniz'den gelebilecek her türlü hava saldırısı bertaraf edilebilecek.

IRAK VE SURİYE

Adana, konumu olarak Irak ve Suriye'den gelebilecek hava tehdidine karşı S-400'ler caydırıcı olabilecek.

Öte yandan S-400'lerin kurulumu öncesinde 50 kişilik Rus heyet Türkiye'ye gelerek ön hazırlık yapacak.