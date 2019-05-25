taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0775
Euro
6.824
Altın
1284.92
Borsa
86072.28
Gram Altın
251.137

S-400'ler Adana'ya yerleştirilebilir

Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler sonrası konumu nedeniyle Adana'nın S-400'ler için iyi bir seçenek olduğuna karar verildi.

Haber Merkezi | 25.05.2019 - 15:26..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Türkiye ile Rusya arasında yapılan anlaşma kapsamında temmuz ayında teslimatının yapılması beklenen S-400'lerin nereye kurulacağı henüz netlik kazanmadı.

ADANA'YA S-400

İstanbul ve Ankara'nın korunması için iki seçenek üzerinde durulurken Adana seçeneği güç kazandı.

DOĞU AKDENİZ

Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin bu seçeneğin güçlenmesinde etkili olduğu belirtiliyor.

S-400'lerin Adana'ya kurulması halinde, Doğu Akdeniz'den gelebilecek her türlü hava saldırısı bertaraf edilebilecek.

IRAK VE SURİYE

Adana, konumu olarak Irak ve Suriye'den gelebilecek hava tehdidine karşı S-400'ler caydırıcı olabilecek.

Öte yandan S-400'lerin kurulumu öncesinde 50 kişilik Rus heyet Türkiye'ye gelerek ön hazırlık yapacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mehmet Cengiz boşanıyor

Mehmet Cengiz boşanıyor

328
Antalya'da elektrik mühendisi biber üretiminde çığır açtı

Antalya'da elektrik mühendisi biber üretiminde çığır açtı

72
İmamoğlu, Abdullah Gül'ün açıklamasını değerlendirdi

İmamoğlu, Abdullah Gül'ün açıklamasını değerlendirdi

343
Temel Karamollaoğlu İzmir'de konuştu

Temel Karamollaoğlu İzmir'de konuştu

270
Emeklilere bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu

Emeklilere bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu

153
Çankırı'da okul müdüründen öğrencisine meydan dayağı

Çankırı'da okul müdüründen öğrencisine meydan dayağı

435
Kandıra'da taş ocağı çalışmaları başlıyor

Kandıra'da taş ocağı çalışmaları başlıyor

165
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir