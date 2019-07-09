S-400'lerin kurulabileceği 3 il

Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 anlaşmasında sona gelindi.

Amerika ve NATO rahatsızlığını ortaya koysa da hava savunma sistemleri hafta sonuna kadar Türkiye'ye gelecek.

S-400'lerin ilk bataryasının Suriye sınırına konuşlandırılmasına karar verildi.

ŞANLIURFA BİRECİK

DHA'nın haberine göre; yapılan detaylı saha analizleri ve araştırmaların ardından ilk bataryanın, 911 kilometrelik Suriye sınırının orta noktası olarak kabul edilebilecek olan 'Şah Fırat' operasyonu ile yeni yerine taşınan Süleyman Şah Türbesi'nin yakınlarındaki Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi yakınlarına konuşlandırılması bekleniyor.

MERSİN YA DA HATAY

Türkiye'ye gelecek olan ikinci S-400 bataryasının ise risk analizleri doğrultusunda Akdeniz'deki gelişmelere karşı bu bölgeye hakim olacak şekilde konuşlandırılacak.

AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER

Güvenlik ve strateji uzmanlarının yaptığı analizler sonunda ikinci bataryanın da Akdeniz'deki kaynak ve rezervlerde Türkiye'nin haklarının korunmasında da elini güçlü kılacak şekilde Mersin veya Hatay'a konuşlandırılmasının uygun olacağı görüşü iletildi.

S-400 bataryasının Hatay'a kurulmasının Akdeniz'in yanı sıra Suriye'nin İdlib, Hama ve Lazkiye bölgelerinden de gelecek tehditleri bertaraf etmesi noktasında çift taraflı kullanımının mümkün olduğunu, Mersin bölgesine yerleştirilmesinin de Akdeniz'in yanı sıra Kıbrıs'ı da kapsayacak şekilde etkin görev yapacağı kaydedildi.

Akdeniz öncelikli olarak Türkiye'nin kullanmayı hedeflediği bataryanın nereye kurulacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

600 KİLOMETRELİK RADARI VAR

Öte yandan bataryaların kurulumunun ardından sabit kalmayacağı ve hareketli olduğu için istenildiği zaman riskli bölgelere transferinin mümkün olduğu da belirtildi. Askeri kaynaklar, 600 kilometrelik radara sahip olan S-400 bataryalarının istenildiği anda başka bir bölgeye kaydırılabilecek olmasını avantaj olarak değerlendirdi.

RUSLAR TÜRKİYE'DE KALACAK

Bu arada önümüzdeki günlerde gelecek olan S-400 bataryaları için bir grup Rus askerin de kurulum ve bakımı için bir süre Türkiye'de kalacağı öğrenildi.

S-400'ÜN FÜZE HEDEFLERİ

S-400, çok uzun menzilli 40N6 model füzeyle 400 kilometre, uzun menzilli 48N6 model füzeyle 250 kilometre, orta menzilli 9M96E2 model füzeyle 120 kilometre ve kısa menzilli 9M96E model füzeyle de 40 kilometredeki hedefleri vurabiliyor.

VURABİLDİĞİ HAVA UÇAKLARI

Sistemin hedefleri arasında B-2 ve F-117 hayalet uçaklar, B-1, F-111 ve B-52H stratejik bombardıman uçakları, EF-111A ve EA-6 elektronik harp uçakları, TR-1 keşif uçağı, E-3A ve E-2C erken uyarı radar (AWACS) uçakları, F-15, F-16, F-35 ve F-22 savaş uçakları, Tomahawk füzeleri ve balistik füzeler yer alıyor.

Şu anda dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak belirtilen S-400, Rusya'nın Soğuk Savaş döneminde geliştirmeye başladığı füze savunma sisteminin dördüncü neslini temsil ediyor.