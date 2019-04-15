S-400'ün füze menzili 400 km

Türkiye, Rusya'dan S-400 alımı konusunda gereken anlaşmayı gerçekleştirdi ve temmuz ayında ilk sevkiyatın yapılması bekleniyor.

Bu süreçte, ABD ile Türkiye arasında gerginlik yaşanıyor. ABD, Türkiye'yi S-400 alması halinde yaptırım uygulamakla tehdit ediyor.

RUS AJANS YALANLADI

Son günlerde ise S-400'leri yetersiz göstermek amacıyla bir iddia ortaya atıldı. S-400'lerin menzilinin 250 kilometre olduğu söylendi. Ancak Rus Haber Ajansı Kommersant, Türkiye'nin tedarik edeceği S-400 sisteminin füze menzilinin, 250 kilometre değil 380-400 kilometre olacağını açıkladı.