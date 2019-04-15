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S-400'ün füze menzili 400 km

Rusya'nın Türkiye'ye göndermeye hazırlandığı S-400'ler, 600 kilometre öteden gelen tehlikeyi tespit edebiliyor.

Haber Merkezi | 15.04.2019 - 08:45..
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S-400'ün füze menzili 400 km

Türkiye, Rusya'dan S-400 alımı konusunda gereken anlaşmayı gerçekleştirdi ve temmuz ayında ilk sevkiyatın yapılması bekleniyor.

Bu süreçte, ABD ile Türkiye arasında gerginlik yaşanıyor. ABD, Türkiye'yi S-400 alması halinde yaptırım uygulamakla tehdit ediyor.

S-400'ün füze menzili 400 km

RUS AJANS YALANLADI

Son günlerde ise S-400'leri yetersiz göstermek amacıyla bir iddia ortaya atıldı. S-400'lerin menzilinin 250 kilometre olduğu söylendi. Ancak Rus Haber Ajansı Kommersant, Türkiye'nin tedarik edeceği S-400 sisteminin füze menzilinin, 250 kilometre değil 380-400 kilometre olacağını açıkladı.

S-400'ün füze menzili 400 km

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