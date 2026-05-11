Saadet Partisi'nde 'mutlak butlan' davası reddedildi
Saadet Partisi’nin 2024 tarihinde düzenlenen 9. Olağan Büyük Kongresi'nde usulsüzlük yapıldığı iddiası üzerine parti yönetimine kayyum atanması talebiyle açılan dava reddedildi.
CHP’de 38. Olağan Kurultay’a ilişkin “mutlak butlan” tartışmaları sürerken, benzer bir yargı süreci bu kez Saadet Partisi için gündeme geldi.
Saadet Partisi’nin 24 Kasım 2024’te Ankara Atatürk Spor Salonu’nda yapılan 9. Olağan Büyük Kongresi’nin usulsüz olduğu iddiasıyla dava açıldı.
Kongrede Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, 823 oy alarak Saadet Partisi Genel Başkanlığı’na seçilmişti.
DAVA REDDEDİLDİ
Saadet Partisi kurultay iptali davası reddedildi.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi