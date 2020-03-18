Saadet Partisi'nden koronavirüse tedbir çıkışı

Koronavirüsün Türkiye'de salgın haline gelmemesi için çeşitli tedbirler alındı.
Hükümet virüse karşı topyekün mücadele başlatılırken, Saadet Partisi'nden tedbirlere ilişkin bir değerlendirme geldi.
Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi İsmail Hakkı Akkiraz, Milli Gazete'deki köşesinde tedbirin İslam'ı yaşamak olduğunu yazdı.
FAİZ, İÇKİ, KUMAR, ZİNA, EŞCİNSELLİK, DOMUZ ÇİFTLİKLERİ, İÇKİ FABRİKALARI...
Akkiraz, "Koronavirüsten korunmak için yasaklanması gereken şey, işlenen büyük günahlardır. Yazının başında zikredilen hadiste bildirilen, faiz, içki, kumar, israf, zina, eşcinsellik ve materyalist eğitim yasaklanmalı, Spor Toto, Milli Piyango idareleri, domuz çiftlikleri kapatılmalı, içki fabrikalarının faaliyetleri durdurulmalıdır." ifadelerini kullandı.