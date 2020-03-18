Saadet Partisi'nden koronavirüse tedbir çıkışı

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Ünlü isimlerden şehit aileleri için Çanakkale Türküsü

Ünlü isimler tarafından, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü için seslendirilen Çanakkale Türküsü’nün tüm geliri, şehit ailelerine bağışlanacak.