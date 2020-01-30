Sabah gazetesinin Ankara muhabirine FETÖ gözaltısı

15 Temmuz'da milletin iradesine el koyma girişiminde bulunan FETÖ'ye yönelik operasyonlar ilk gün olduğu gibi büyük bir kararlılıkla yürütülüyor.
Alçak örgütün gizli yapılanması, büyük titizlikle devam eden soruşturmalarla deşifre edildi.
BYLOCK KULLANICISI ÇIKTI
Terör örgütünün haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı tespit edilen isimlerden birinin de Sabah gazetesinin Ankara muhabiri T.C. olduğu öğrenildi.
EMİNE ERDOĞAN RÖPORTAJI
Emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan Sabah muhabiri, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Diyarbakır'da röportaj yapmıştı.
Gözaltı işlemi, gazetenin Ankara ofisinde büyük bir şaşkınlığa neden oldu.