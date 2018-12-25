Sabancı Ailesi'nden servetlik pozlar

Sabancı Ailesi, önceki gün erken yılbaşı kutlaması yaptı. Arzu ile Ömer Sabancı; oğulları Hacı, Hakan ve Kerim ile Kanlıca'daki yalılarında ailece akşam yemeği yedi.

YENİ YIL POZU DA VERİLDİ

Sabancı Ailesi, yemeğin ardından ise her yıl olduğu gibi geleneksel pozlarını vermeyi ihmal etmedi. Eşi Ömer Bey ile Türkiye'nin en büyük sanat koleksiyonlarından birine sahip olan Arzu Hanım, aile pozunu da oğullarıyla servet değerindeki tablolarının önünde verdi.

Ünlü sanatçıların milyonluk tablolarını evlerinin başköşesine asan Sabancı Ailesi'nin üyeleri, bu kareyle de sosyal medyaya damga vurdu.