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Sabancılar Coachella festivalinde

Sabancı kardeşler, sevgilileriyle birlikte dünyaca ünlü Coachella festivalinde buluştu.

Haber Merkezi | 16.04.2019 - 17:18..
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Sabancılar Coachella festivalinde

Sosyetenin genç isimlerinden Hacı Sabancı ile sevgilisi Nazlı Kayı, geçtiğimiz gün Coachella Müzik Festivali için soluğu Kaliforniya’da aldı.

Sevgililere Hakan ve Kerim Sabancı kardeşler de katıldı, hep birlikte festivalin tadını çıkardılar.

SABANCI KARDEŞLERİN FESTİVAL BULUŞMASI

Hakan Sabancı ve yeni sevgilisi Dila Tarkan, New York’ta tatil yaptıktan sonra ABD’nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleştirilen Coachella festivaline katıldı. Hakan Sabancı-Dila Tarkan ve Hacı Sabancı-Nazlı Kayı, Coachella’da bir araya geldiler.

DİLA TARKAN HACI SABANCI'NIN ESKİ SEVGİLİSİ

Dila Tarkan, Hacı Sabancı'yla daha önceden sevgiliydi, şimdi kardeşi Hakan Sabancı'yla birlikte. Hacı Sabancı ise Nazlı Kayı'yla birlikte.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Aralarında; Mesut Erbilgin, Alev Anav ve Sima Tarkan’ın da bulunduğu gençler, Kaliforniya'da düzenlenen festivalde bol bol da fotoğraf çektirmeyi ihmal etmediler. Sabancı kardeşler festivalden kareleri, sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyorlar.

Sabancılar Coachella festivalinde

Sabancılar Coachella festivalinde

Sabancılar Coachella festivalinde

Sabancılar Coachella festivalinde

Sabancılar Coachella festivalinde

Sabancılar Coachella festivalinde

Sabancılar Coachella festivalinde

Sabancılar Coachella festivalinde

Sabancılar Coachella festivalinde

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