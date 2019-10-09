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Sabiha Gökçen Havalimanı Camisi inşaatında sona gelindi

Yaklaşık 2 bin 800 kişinin aynı anda ibadet etmesi için özel olarak tasarlanan Sabiha Gökçen Havalimanı Camisi'nin yıl sonunda hizmete açılması planlanıyor.

AA | 09.10.2019 - 12:44..
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Sabiha Gökçen Havalimanı Camisi inşaatında sona gelindi

12 Mart 2019'da temeli atılan Sabiha Gökçen Havalimanı Camisi'nin yüzde 70'i tamamlandı.

Kaba inşaatın yanı sıra, kubbe, minare ve şadırvan bölümleri de bitti.

2 BİN 800 KİŞİ AYNI ANDA İBADET EDEBİLECEK

Havalimanında artan yolcu sayısı dikkate alınarak yapımına başlanan camide yaklaşık 2 bin 800 kişinin aynı anda ibadet edebilecek.

Sabiha Gökçen Havalimanı Camisi inşaatında sona gelindi

YAYA KÖPRÜSÜ İNŞAATINDA DA SONA YAKLAŞILDI

Havalimanından camiye geçiş için yapılan yaya köprüsü inşaatında da sona gelindi.

Yaya köprüsü ile Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanının ana terminal binasından cami alanına kolaylıkla ulaşılabilecek.

Sabiha Gökçen Havalimanı Camisi inşaatında sona gelindi

CAMİ YIL SONU HİZMETE AÇILACAK

Selçuklu mimarisine göre inşa edilen Sabiha Gökçen Havalimanı Camisi'nin yıl sonunda hizmete açılması planlanıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı Camisi inşaatında sona gelindi

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