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Sabri Sarıoğlu yeni otomobiliyle görüntülendi

Eşi Yağmur Sarıoğlu'na futbolculuk dönemlerinde Lamborghini Aventador hediye eden Sabri Sarıoğlu, otomobil markasında düşüşe geçti.

Haber Merkezi | 21.04.2019 - 11:25..
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Geçtiğimiz yıllarda milyonluk otomobilleriyle manşetlerden düşmeyen Yağmur ile Sabri Sarıoğlu, önceki akşam önceki akşam eşiyle Harbiye'de görüntülendi.

80 BİN LİRALIK OTOMOBİL

2018 Eylül ayında futbolu bırakma kararı alan 34 yaşındaki Sabri Sarıoğlu, pilot eşiyle bir mekanda eğlendi. Sarıoğlu çifti, çıkışta ise 80 bin lira değerindeki 2018 model araçta objektiflere takıldı.

Sabri Sarıoğlu yeni otomobiliyle görüntülendi

NEREDEN NEREYE

Daha önce eşi Yağmur Sarıoğlu’na yaklaşık 5 milyon liraya Lamborghini Aventador hediye eden eski futbolcunun, yeni otomobil tercihi görenleri şaşkına çevirdi.

Sabri Sarıoğlu yeni otomobiliyle görüntülendi

Sabri Sarıoğlu yeni otomobiliyle görüntülendi

Sabri Sarıoğlu yeni otomobiliyle görüntülendi

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