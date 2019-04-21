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Sarı Yelekliler yağmaya devam ediyor

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Hayal sattı buna inanıp mağaraya girenler zehirlendi

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1 Sabri Sarıoğlu yeni otomobiliyle görüntülendi Eşi Yağmur Sarıoğlu'na futbolculuk dönemlerinde Lamborghini Aventador hediye eden Sabri Sarıoğlu, otomobil markasında düşüşe geçti.

2 Cumhurbaşkanı Erdoğan Sri Lanka saldırısını kınadı 3 kilisede ve 3 otelde meydana gelen patlamalara ilişkin olarak Erdoğan, "Bu saldırı tüm insanlığa karşı yapılmıştır." dedi.

3 Nagehan Alçı İmamoğlu'na şimdi de miting çağrısı yaptı Daha önce Ekrem İmamoğlu'na derbi maça gitme diye seslenen Nagehan Alçı, bugünkü yazısında da İmamoğlu'nun Maltepe'de miting düzenlememesi gerektiğini savundu.

4 Özcan Deniz ve ailesi mavi tura çıkıyor Oynadığı 'İstanbullu Gelin' dizisi ile önemli bir hayran kitlesine ulaşan Özcan Deniz, İsrail'de verdiği konserin parasını harcamaya devam ediyor.

5 Hakan Sabancı, Serenay Aktaş'la romantik yemekte Hakan Sabancı ve Serenay Aktaş, geçtiğimiz akşam Karaköy'de romantik bir akşam yemeğinde buluştu.

6 Shinji Kagawa özel çalışıyor Japon futbolcu Shinji Kagawa, kalan son 6 haftada ilk 11'de görev alabilmek için Borussia Dortmund'da birlikte çalıştığı 3 kişilik kondisyon ekibini İstanbul'a getirdi.