Sabriye Şengül maçı yarıda bıraktı: Erkekten bile güçlü

Survivor yarışmasıyla ünlü bir isim haline gelen Sabriye Şengül, katıldığı boks maçında zor anlar yaşadı.

Sabriye Şengül, Ankara’da düzenlenen Vendetta Fight Nights 51 organizasyonunda beklenmedik bir sonuçla karşılaştı.

BREZİLYALI PES ETTİRDİ

Brezilyalı rakibi Jaqueline Ferreira Cavalcanti do Prado karşısında zor anlar yaşayan Şengül, müsabakada pes etmek zorunda kaldı.

Müsabaka sonrası mikrofon başına geçen Survivor Sabriye, rakibinin fiziksel üstünlüğü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Sabriye Şengül, açıklamasında şunları söyledi:

"BALYOZ GİBİ YUMRUKLAR"

"Maçı bitirmek istedim. Çünkü çok güçlüydü. O kadar kuvvetliydi ki balyoz gibi yumrukları, darbeleri vardı. Daha kötü olmamam için bırakmak istedim.

"HAYATIMDA BU KADAR GÜÇLÜ BİR KADIN GÖRMEDİM"

Bir erkeğin burada içinden geçerim, yemin ederim geçerim; o kadar söylüyorum size. Kariyerim boyunca dünya şampiyonu organizasyonlarda dövüştüm, ülkemi temsil ettim ama hayatımda bu kadar güçlü bir kadın görmedim. Adeta bir testesteron bombası gibi."