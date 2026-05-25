Sadece 4 renk pasaport basılıyor: İşte nedeni

Dünya genelinde kullanılan pasaportların büyük çoğunluğu bordo, mavi, yeşil ve siyah renklerinden oluşuyor.

İlk bakışta tesadüf gibi görünse de bu tercihlerin arkasında siyasi birlikler, coğrafi aidiyetler, kültürel yaklaşımlar ve hatta güvenlik gerekçeleri bulunuyor.

Ülkeler pasaport renklerini belirlerken genellikle coğrafi, siyasi, dini ve kültürel aidiyetleri dikkate alıyor.

Bordo renkli pasaportlar en yaygın kullanılan türlerden biri olarak öne çıkıyor. Avrupa Birliği ülkelerinin büyük bölümü bordo pasaport kullanırken, bu renk zamanla Avrupa ile özdeşleşmiş durumda.

Türkiye’nin umuma mahsus pasaportu da bu grupta yer alıyor.

Mavi pasaportlar ise daha çok Amerika kıtasındaki ülkelerde tercih ediliyor.

ABD’nin mavi pasaporta geçmesinin ardından birçok ülke benzer tonları kullanmaya başladı. Mavi renk, genellikle “yeni dünya” ve özgürlüğü temsil ediyor.

Yeşil pasaportlar özellikle Müslüman nüfusun yoğun olduğu ülkelerde dikkat çekiyor.

İslam kültüründe yeşilin önemli bir yere sahip olması nedeniyle birçok İslam ülkesi pasaportlarında bu rengi tercih ediyor.

Siyah pasaportlar ise daha nadir kullanılıyor. Resmi görünümü, dayanıklılığı ve kir göstermemesi nedeniyle bazı Afrika ülkeleri ile diplomatik belgelerde tercih edilebiliyor.