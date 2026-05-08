Sadece 7 bölüm dayanabildi: Show TV o dizinin biletini kesti

Show TV ekranlarında büyük bir iddiayla yayın hayatına başlayan Delikanlı dizisi için yolun sonu göründü.

Başrol kadrosunda Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ile Mina Demirtaş gibi dev isimleri buluşturan dizi için karar verildi.

Pazartesi akşamları izleyiciyi ekran başına kilitleyen yapım, sürpriz kararla erken final yoluna girdi.

Dizinin, ekran yolculuğunu noktalayacağı final tarihi de izleyicilerle paylaşıldı.

FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

Zeynep Günay, 5. bölüm itibarıyla görevini devretmişti. Aybike Ertürk’ün kaleme aldığı yapımın şu an 6. bölüm çekimleri devam ediyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Delikanlı dizisi 7. bölümüyle izleyicisine veda edecek.