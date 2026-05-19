Sadettin Saran: Fenerbahçe için ayrıldık

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Kadın Futbol Takımı'nın şampiyonluğunun ardından açıklamalarda bulundu.

Sadettin Saran, 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi dikkat çeken ifadeler kullandı.

Seçimlerde aday olmayan Saran, sarı-lacivertli kulüpteki başkanlık görevinden neden ayrılacağına dair konuştu.

"7 AY ÇOK ÇABUK GEÇTİ"

Saran açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“"Bir kupa daha alırsak, galiba en çok kupa alan yönetim oluyoruz.Çok çabuk geçti bu 7 ay. Güzel bir ekip oluşturduk. Gecemizi gündüzümüzü verdik.”

"FENERBAHÇE İÇİN AYRILDIK"

Başkan Saran ayrıca, kendilerinden sonra gelecek olan yönetime destek olacaklarını belirtti.

Saran, "Biz ayrılırken buradan kimse Sadettinci olarak ayrılmıyor. Hepimiz Fenerbahçe için ayrıldık. Bizden sonra gelenlere destek olacağız." şeklinde konuştu.