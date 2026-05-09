Sadettin Saran muhabirden makas aldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Son haftaya girilirken şampiyonluk iddiasını sürdürmek için maçı kazanıp, Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek olan sarı-lacivertlilerde başkan Sadettin Saran, yaptığı bir hareketle gündeme geldi.

HT Spor muhabiri canlı yayında açıklamalarda bulunan Saran’ın, kadın muhabirin yanağından makas aldığı görüldü.

CANLI YAYINDA DİKKAT ÇEKEN AN

Fenerbahçe’nin bu akşam deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maç öncesi konuşan Saran, "Kazanacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Samimi görüntüler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İşte o anlar...