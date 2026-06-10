Sadettin Saran önce kulaç attı sonra veda etti
Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurulun ardından başkanlık görevini devreden Sadettin Saran, Yüzme Şubesi sporcularıyla birlikte antrenman yaparak kulübe veda etti.
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Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulun ardından başkanlık koltuğuna Aziz Yıldırım oturdu.
Yıldırım'ın seçilmesinin ardından Sadettin Saran'dan ilginç bir veda geldi.
Saran, sarı-lacivertli kulübün Yüzme Şubesi sporcularıyla bir araya geldi.
YÜZEREK VEDA ETTİ
Saran, yüzücülerle birlikte antrenmana katıldı.
Sporcularla birlikte yüzme yarışı yapan Saran’ın, antrenman sırasında genç yüzücülerle sohbet ettiği ve çalışmaları yakından takip ettiği görüldü.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi