Sadettin Saran önce kulaç attı sonra veda etti

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Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulun ardından başkanlık koltuğuna Aziz Yıldırım oturdu.

Yıldırım'ın seçilmesinin ardından Sadettin Saran'dan ilginç bir veda geldi.

Saran, sarı-lacivertli kulübün Yüzme Şubesi sporcularıyla bir araya geldi.

YÜZEREK VEDA ETTİ

Saran, yüzücülerle birlikte antrenmana katıldı.

Sporcularla birlikte yüzme yarışı yapan Saran’ın, antrenman sırasında genç yüzücülerle sohbet ettiği ve çalışmaları yakından takip ettiği görüldü.