Sadettin Saran ve yöneticiler, A takımla yemekte bir araya geldi

Fenerbahçe, Süper Lig’in 34. ve son haftasında 17 Mayıs Pazar günü sahasında Eyüpspor’u konuk edecek.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve yöneticiler, bu maç öncesinde futbol A takımıyla yemekte bir araya geldi.

YEMEK ORGANİZASYONU YAPILDI

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın ardından başkan Saran ve yöneticilerin oyuncularla yemek organizasyonundan buluştuğu belirtildi.

Saran ve yöneticilerin yanı sıra etkinlikte teknik ve idari heyetle personelin de bulunduğu aktarıldı.

VEDA ETTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sadettin Saran ve Yönetim Kurulu üyeleri, bugün Samandıra'da verdiği yemekte A Takım ve teknik heyete veda etti.