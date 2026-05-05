Şafak Müderrisgil'den İstanbul Open Tenis Turnuvası hakkında açıklama

İstanbul Open Tenis Turnuvası'nın basın toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantıya TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt ile sporcular Donna Vekic ve Ayla Aksu katıldı.

"GURUR DUYUYORUZ"

Şafak Müderrisgil, yaptığı açıklamada, Türk tenisinin uluslararası yolculuğunda önemli bir adımı birlikte atmak için toplandıklarını belirterek, "WTA turnuvalarından birini İstanbul Open adı altında ülkemize kazandırmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Bu, yalnızca bir turnuvadan öte Türk tenisinin vizyonunu ve kararlılığını temsil eden güçlü bir adım niteliği taşıyor. İstanbul Open, Türkiye'yi uluslararası tenis takviminde daha güçlü bir konuma taşıyan, sürdürülebilir büyüme stratejimizin önemli bir parçası. Bu turnuvaları her yıl daha da geliştirerek üst seviyelere taşımayı ve ülkemizi tenis dünyasında kalıcı bir merkez konumuna getirmeyi hedefliyoruz. Bu turnuvanın sportif açıdan taşıdığı değer de son derece büyük. İstanbul Open, küresel ve stratejik açıdan da önemli bir rol üstlenmektedir. Türkiye'nin tenis dünyasındaki rolünü arttırmaktadır. Bizlere güvenerek Türk tenisinin gelişimine katkıda bulunan tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. İstanbul Open'ı büyütmeye ve geliştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"MARKA HİKAYEMİZ SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARILARLA DOLU"

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, İstanbul'un enerjisinin tenisin zarafetiyle birleşmesinden keyif aldıklarını söyledi.

140 yıllık bir marka hikayeleri olduğunu aktaran Bekdikhan, "Marka hikayemiz, sürdürülebilir başarılarla dolu. Bu sürdürülebilir başarıları, Türkiye Tenis Federasyonu ile imzaladığımız anlaşma sayesinde daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz. İstanbul'un enerjisinin tenisin zarafetiyle birleştiği günde beraber olmak bize çok büyük bir keyif sunuyor. Spora ve sporcuya her zaman destek olan bir marka olduk. Bu sürdürülebilir katkıyı kortlarda fazlasıyla göreceğimize inanıyoruz. Stratejik vizyonumuzun bir parçasında tenis mutlaka yer alıyor. Mercedes'in yıldızının kortlara daha yaygın bir şekilde yerleşmesi için elimizden geleni çabayı göstermeyi arzu ediyoruz. Bu turnuvanın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, iyi bir turnuva olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

"ÇOK SAYIDA İNSANIMIZI TENİSLE BULUŞTURMAYI ARZU EDİYORUZ"

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, tenisi Türkiye'de yaygınlaştırmayı ana çalışma noktası haline getirdiklerini ifade etti.

Tenise verdikleri desteğin önemini vurgulayan Sözen, "Tenisi ülkemizde yaygınlaştırmak bizler için ana çalışma noktası haline geldi. Çok sayıda insanımızı tenisle buluşturmayı arzu ediyoruz. 'Haydi Tenise' projesiyle ilköğretim sınıflarında çocuklarımızı tenis malzemeleriyle tanıştırmaya başladık. Yeni başladık ve 22 okula gittik. Federasyonun Antrenör Gelişim Programı'na destek olduk. Tenis Ligi sponsorluğunu da üstlendik. Herkese çok güzel bir turnuva diliyorum ve teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"KULÜPLERİN SAĞLIKLARI BİZE EMANET DİYEBİLİRİZ"

Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, İstanbul Open'ın sağlık sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

30'dan fazla federasyon ve kulübün sponsoru olduklarının altını çizen Eröğüt, "Bu önemli turnuvada sağlık sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Şafak Hanım'a bu önemli turnuvayı ülkemize kazandırdığı ve sponsorlarla kurduğu güçlü ilişkiler için teşekkür ediyorum. Kulüplerin sağlıkları bize emanet diyebiliriz. Türkiye Tenis Federasyonu için bireysel programlarımızı hazırlamaya başladık. Umarım geleceğin şampiyonlarını hazırlamada bizlerin de emekleri olur. Esas önemli olan bu etkinliklerden miras oluşturup geleceğe aktarmak. Emeği geçen herkese teşekkürler." şeklinde görüş belirtti.

"ÇOK İYİ AĞIRLANIYORUZ"

İstanbul Open'ın bir numaralı seri başı tenisçisi Donna Vekic, turnuva ve Türk sporcularla ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

Hırvat tenisçi, her zaman İstanbul'da olmaktan çok mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Çok güzel bir organizasyon. Çok iyi ağırlanıyoruz. Sponsorlara ve federasyona teşekkür ediyorum. Türkiye'de kadın tenisinin iyi bir geleceği var. Böyle etkinlikler bu gelişime katkı sağlayacaktır." dedi.

"BU YIL 8 WTA 125 TURNUVASI HEDEFLENİYOR"

Milli tenisçi Ayla Aksu, İstanbul'da düzenlenen WTA turnuvalarının Türk sporcular için çok önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye Tenis Federasyonu ile sponsorlara teşekkür eden Ayla, "Tenisi bilinir kılmak ve tüm çocukların bizi izlemesi, tenisi tabana yayma konusunda çok değerli. Bu turnuvaları oynamaktan çok büyük keyif alıyoruz. Ülkemiz daha büyük turnuvaları hak ediyor. Bu bir başlangıç. Bu yıl 8 WTA 125 turnuvası hedefleniyor. Umarım bu gerçekleşir." ifadelerini kullandı.

WTA 125 kategorisinde yer alan İstanbul Open Tenis Turnuvası, 10 Mayıs Pazar günü tamamlanacak.

TTF İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı toprak kort turnuvasında toplam 115 bin dolar para ödülü dağıtılacak.