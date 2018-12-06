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Safiye Soyman engellilerle buluştu

"Sanatçı Gözüyle Engellilik" konulu 18. Engelliler Şurası'na katılan Safiye Soyman engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

AA | 06.12.2018 - 16:13..
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Safiye Soyman, renkli görüntülere sahne olan etkinlikte engellilerle şarkı söyleyerek düet yaptı, fotoğrafçı Ali Eşitmez de fotoğrafçılık bilgilerini paylaştı.

KURSLARLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Sanatçı Soyman ile Eşitmez, Engelliler Sarayı'ndaki mantar üretim, oyuncak ve güzel sanatlar atölyesini gezerek, derse girip kurslar hakkında bilgi aldı.

OĞLU 20 YILDIR MS HASTASI

Sanatçı Safiye Soyman da engellilerin yaşadığı sorunlara değinerek, Engelliler Sarayı'ndaki çalışmalara hayran kaldığını söyledi.

Soyman, burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "İyi ki gelmişim, bundan sonra her zaman yanınızdayım." dedi.

Safiye Soyman engellilerle buluştu

"SAHNEYE ÇIKTIĞIMIZ ZAMAN GÜLMEK ZORUNDAYIZ"

Oğlunun 20 yıldır MS hastası olduğunu, havası iyi geldiği için Bodrum'da yaşadığını anlatan Soyman, oğlunun gözleriyle cevap verdiğini söyleyerek, "Bir şarkımla huzur bulup, mutlu oluyor. Benim gibi sanatçı arkadaşlarımın üzüntüleri oluyor, sahneye çıktığımız zaman gülmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Engelli ve yakınlarıyla fotoğraf çektiren Soyman ile Eşitmez'e plaket verildi. Programa, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da katıldı.

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