Safiye Soyman kızı Ümran'ı paylaştı: İyi ki doğdun ömrüm

Seda Sayan'ın kankası ünlü şarkıcı Safiye Soyman, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

Sanatçı, Ziya Akaröz ile gerçekleştirdiği ilk evliliğinden dünyaya gelen biricik kızı Ümran Akaröz'ün doğum gününü, Instagram üzerinden yayımladığı duygusal bir paylaşımla kutladı.

"ÖMRÜM"

Kızıyla olan bağını her fırsatta dile getiren Soyman, paylaşımının altına şu notu düştü:

"Canım kızım Ümran'ım benim, iyi ki doğdun ömrüm benim. Doğum günün kutlu ve çok mutlu ol evlatlarınla sevdiklerinle, seni çok seviyorum."