Sağlığınızı izleyen akıllı pijamalar ile tanışın

Günümüzde hemen hemen her şeyin başına, 'akıllı' kelimesini getirmeye başladık. Cep telefonlarından ev aletlerine kadar hemen hemen her şeyin akıllı olanı üretilirken, kıyafetler de bundan nasibini almaya başladı.

İyi bir gece uykusu hayal ediyorsanız, bunun sırrı pijamalarınız tarafından size sunulan verilerde saklı olabilir. Araştırmacıların geliştirdiği akıllı pijamalar, uyku esnasında sağlık verilerinizi analiz edebiliyor.

AKILLI PİJAMALAR SAĞLIK VERİLERİNİZİ KAYDEDİYOR

Araştırmacıların geliştirdiği akıllı pijamalar; kalp atış hızı, nefes alıp verme ve uykun düzeni gibi verileri, üzerinde bulunan sensörler aracılığıyla kaydederek sizlere sunabiliyor.

Araştırma ekibinin yöneticisi Trisha L. Andrew, ''Akıllı pijamalarımız çok sayıda teknik zorluğun üstesinden geldi, Çeşitli sensörleri ve güç kaynaklarını, pjamaların ağırlığını, rahatlığını ve işlevini bozmadan pijamalara yerleştirmemiz gerekiyordu ve biz bunu başardık. Ayrıca gelen sayısız sinyalleri işlemek için bilgisayar bilimcileri ve elektrik mühendisleriyle birlikte çalıştık.'' ifadelerini kullandı.

Ulusal Sağlık Enstitüsü'ne göre yeterli kalitede uyku almak; insanları stres, enfeksiyon, kalp ve böbrek hastalığı, yüksek tansiyon ve diyabet gibi birçok hastalığa karşı koruyabilir. Araştırmalara göre kaliteli uykunun zihinsel keskinliği arttırdığı ve karar verme becerilerini geliştirdiği de belirtiliyor.

Araştırmacılar, ürettikleri akıllı pijamaların iki yıl içinde 100-200 dolar arası bir fiyatla satılacağını ifade etti.

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