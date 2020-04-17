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Sağlık Bakanı Koca, korona bilançosunu açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1769'a yükseldiğini duyurdu.

AA |
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Sağlık Bakanı Koca, korona bilançosunu açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, korona bilançosunu açıkladı

Türkiye, koronavirüse karşı büyük bir mücadele başlattı. Virüsün daha fazla yayılmaması için yoğun çalışmalar yapan Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Bakan Koca, önemli açıklamalarda bulundu.

126 CAN DAHA...

Bakan Koca, Türkiye'de koronavirüsten 126 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 1.769'a çıktığını bildirdi.

Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 1.542 oldu.

Yapılan 40 bin 270 testten 4 bin 353 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Böylelikle toplam vaka sayısı 78 bin 546'ya yükseldi.

Türkiye'de toplam vefat sayısı 1769'a yükseldi VİDEO

1 HAFTA 10 GÜN İÇERİSİNDE...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Önümüzdeki 1 hafta 10 gün içerisinde bir pik noktasına erişebileceğimizi görüyoruz. 2 haftalık bir plato döneminin olacağını biliyoruz. Dünyadaki örneklere göre devamındaki 2-3 hafta içinde düşeceğini görüyoruz. Yeni bir dalgaya izin vermemeliyiz" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, korona bilançosunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları;

"Vakaların temas zincirlerinin tek tek bulunarak gözetim altına aldığımızdan bahsettim. Birinci basamak sağlık hizmetinin ne denli etkili olduğu bir kez daha görüldü. Salgın hastalıklarda ilk amaç hastalığın yayılmasının önünü kesmektir. Hekim olarak yayılmanın önünü kesmezseniz sadece tedavi ile sonuç alamazsınız. Filyasyon çalışmalarını ilk vakadan beri titizlikle yürüttüğümüz bir uygulama. Sizlere ilk vakamızdan hastalığın bulaştığı kişileri gösteren bir şema göstermiştim. İşte bu şema her vakamız için tek tek çalıştığımız filyasyon çalışmasının bir örneğidir. Bugüne kadar filyasyon çalışması 322 bin 734 kişi oldu.

FİLYASYON BAŞARISI

Özellikle temaslılara ulaşma oranı, süreleri yakından izleniyor. Filyasyon başarımızı sayısal olarak ölçebiliyor, merkezden açık olan yerleri tespit edip karar verebiliyoruz. Sahada ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezi hekimleri, diş hekimlerimiz, diğer sağlık personelimiz enfekte vakalara ulaşıp tespitini kolaylaştırıp, denetim altında tutarak hastanemizin yükünü azaltıyorlar.

VAKALARA ERKEN MÜDAHALENİN ÖNEMİ

Bunlara sahip olmamız bizim büyük şansımızdır. Vakalara erken müdahale, mücadele stratejimizin bir diğer önemli yönünü oluşturmaktadır. Kendi tedavi algoritmamızı oluşturarak vakalara erkenden ilaç oluşturduk. Tüm hastalarımıza ilacı ücretsiz ulaştırdık. Belirti ortaya çıkınca erkenden hastaneye yönlendirilen hastalarda başlanan tedavinin etkisini somut olarak gördük.

ERKEN TEDAVİYE BAŞLAYANLARDA YOĞUN BAKIM ORANI

Erken tedaviye başlayanlarda yoğun bakım oranı yüzde 4 oldu. Erken tedaviye başlamanın bir başka somut sonucu hastalığın zatarüye dönüşme hızındaki düşmedir. Bilim Kurulumuzun görüşleri doğrultasında tedavi algoritmasını değiştirip tedaviye erken başlamamız zatüree oranlarını düşürmüştür. Evde izolasyonun bazı somut sonuçlarını da sizinle paylaşmak isterim. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın dışarı çıkışını kısıtladık. Gençlerimize de bu kısıtlamayı getirdik. Bu tedbirler netice vermektedir. İleri yaşta pozitif vaka sayımızda belirli azalma görüldü. Sokağa çıkma yasağından önce vakaların yüzde 35'i, 65 yaşından büyüktü, kısıtlamadan sonra bu oran yüzde 18'e düştü.

Hastanelerimizde sağlık personelimiz aynı hız ve gayretle görevlerine devam etmektedir. Bir yandan filyasyonla yaygın tarama programları diğer yandan gittikçe artan test sayıları neticesinde vaka sayılarında artış devam etmektedir, ancak bu artış hızında düşüş görüyoruz. Önümüzdeki günlerde plato oluşturulması mümkün olacaktır.

Sağlık Bakanı Koca, korona bilançosunu açıkladı

KORONAVİRÜS TABLOSU

Bugün sonucu çıkan 40 bin 270 testle toplam test 558 bin 413 oldu. 4 bin 353 yeni vaka ile 78 bin 546'ya ulaştı. 1542 hastamız iyileşti. Toplamda 8 bin 631 iyileşen hastamız oldu. Yoğun bakım, entübe hasta sayımız azalıyor, iyileşen hasta sayımız hızla artıyork. Size hizmet verecek güce, şartlara sahibiz. Tedavi için geç kalmayın. Geç kalmanız akciğer iltihabına sebep olabilir. Biz bir İspanya, bir Amerika değiliz. Hastalığa erken müdahale etme imkanlarımız gücümüz var. Teşhis konan birisiyle temasınız olmuşsa hiç vakit kaybetmeyin. Bilgelik dolu bir öğüt vardır. Der ki: kaygı kargaşa yatışana kadar evinize çekilin, hayat durulana kadar evinizde kalın, sükunetinizi koruyun. Eviniz düşündüğünüzden daha büyüktür. Bilimin sizlerden istediği irfanın telkin ettiği şeydir. Evde kalmanın ödülü büyük olacaktır. Bu ödülü bu gün uyduğumuz tedbirlerle kazanacağız.

Sağlık Bakanı Koca, korona bilançosunu açıkladı

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