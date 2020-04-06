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Sağlık Bakanı Koca, İstanbul için hekimlerle buluştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü İstanbul'daki mevcut durum için İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve hastane başhekimleriyle görüştü.

AA |
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Sağlık Bakanı Koca, İstanbul için hekimlerle buluştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 3 bin 135 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 73 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vakanın 27 bin 69'a, can kaybının 574'e yükseldiğini, taburcu edilen hasta sayısının ise 1042'ye ulaştığını açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul için hekimlerle buluştu

İSTANBUL'DAKİ BAŞHEKİMLERLE VİDEOKONFERANS

Kronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü İstanbul'da sağlık yetkilileri ile video konferans gerçekleştiren Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü İstanbul için İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, kamu ve üniversite hastaneleri başhekimleri ile video konferans gerçekleştirdik. Hastaların durumuyla, yoğun bakım ve servislerin doluluk oranını, tedavi protokolleri ve ihtiyaçları ele aldık." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul için hekimlerle buluştu

 

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