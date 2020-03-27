Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalar yapmak üzere kameraların karşısına geçti.

17 VATANDAŞIMIZ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Bakan Koca, koronavirüs nedeniyle 17 vatandaşımızın daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece Türkiye'de korona salgınına yenilerek hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükseldi.

VAKA SAYISI 5 BİN 698'E ÇIKTI

Bakan Koca, virüse yakalanarak enfekte olan vatandaşlarımızın sayısının da 5 bin 698'e yükseldiğini duyurdu.

Bakan Koca: "Son 24 saatte 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle can kaybımız 92'yi buldu" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüste son durumu açıkladı VİDEO





42 HASTA İYİLEŞTİ

Koronavirüs tedavisi sonrasında iyileşen hastalarının sayısı ise 42'ye çıktı.

"BAZI İLLERDE SAYILARIN FAZLA OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyada dolaşan yalan haberlere yönelik, "Bütün illerde ne kadar vaka olduğunu biliyoruz, bazı illerde vaka saylarının fazla olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.