Sağlık Bakanı Koca, koronavirüste son durumu açıklıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs gündemine ilişkin son durumu açıklıyor.

Bakan Koca: "Bugüne dek 2 bin 423 hastamız iyileşip taburcu edildi."

"Türkiye'nin toplam sağlık personeli sayısı 1 milyon 61 bin 635'tir. Bunun 165 bin 363'ü doktor, 204 bin 969'u hemşiredir."

"Güneşin ve sokakların çekiciliğine biraz daha direnmeliyiz.

Hastalığı kontrol altına andığımız anda, özlediğimiz hayatın güneşi doğmaya başlayacak."

"Meclis'ten oy birliğiyle sağlık çalışanlarımıza bir kalkan istiyorum"

CAN KAYBI 1006'YA YÜKSELDİ

"Koronavirüs nedeniyle can kaybı 1006'ya yükseldi."

AYRINTILAR GELİYOR....