Sağlık Bakanı Koca, normale dönüş planını anlattı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazeteci Candaş Tolga Işık'la yaptığı görüşmede, koronavirüs salgınındaki son durum, 65 yaş üzeri vatandaşların talepleri, okulların açılması, bayramda normale dönülüp dönülmeyeceği gibi merak edilen sorulara açıklık getirdi:

"İYİ TABLO, BİZİ GEVŞETMEMELİ"

“Şu anki iyiye gidişat bizi gevşetmesin, bu tablo tamamen hareketlilikle orantılı. Hareketliliği bir süre daha en azından Ramazan ayı boyunca kontrol altında tutmak zorundayız, gevşediğimiz an tablo kötüye gider.“





"BAYRAMDA NORMALE DÖNÜŞTEN YANA DEĞİLİM"

“3 günlük Ramazan bayramında normale dönüşün başlatılması bizim tercih ettiğimiz bir şey değil. Bilim Kurulu da bayramı geçirmekten yana. Birkaç haftanın seyrine bakıp bu kararı vereceğiz ama gönlüm bunu yapmaktan yana değil.”





OKULLARIN VE AVM'LERİN AÇILMASI

“Okulların tamamen açılmasından ziyade Milli Eğitim Bakanlığımız’la birlikte bu sene son sınıflara ve sınavların yapılmasına dair bir planlama yapıyoruz. 15 Mayıs sonrası seyre bakarak AVM’lere yönelik de böyle kademeli bir adım atılabilir”





"65 YAŞ ÜZERİ VATANDAŞLARIMIZ BİZE GÜVENSİN"

“65 yaş üzeri vatandaşlarımız haklı ama ne olur bize güvensinler. Şu an vefat sayılarımız onları korumaya alabildiğimiz için daha düşük. Ramazanda dayansınlar. Bayramda ya da hemen sonrasında ilk önce onlara özel bir karar alabiliriz.”