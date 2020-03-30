Sağlık Bakanı Koca: Veriler, anlık gerçek verilerdir

Son 24 saat içerisinde ise 23 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Türkiye'deki toplam can kaybı 131'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır." ifadesini kullandı.
"DOĞRUDAN KOVİD-19 TANISI VERİLERİ"
Açıklanan sayısal verilerin kanıta dayalı olduğunu vurgulayan Koca, "Doğrudan Kovid-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur." değerlendirmesinde bulundu.