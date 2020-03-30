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Sağlık Bakanı Koca: Veriler, anlık gerçek verilerdir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada yer alan, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti.

AA | 30.03.2020 - 03:06..
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Sağlık Bakanı Koca: Veriler, anlık gerçek verilerdir

Son 24 saat içerisinde ise 23 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Türkiye'deki toplam can kaybı 131'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır." ifadesini kullandı.

"DOĞRUDAN KOVİD-19 TANISI VERİLERİ"

Açıklanan sayısal verilerin kanıta dayalı olduğunu vurgulayan Koca, "Doğrudan Kovid-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca: Veriler, anlık gerçek verilerdir

Türkiye'de koronadan can kaybı 131'e yükseldi-haberi için tıklayın

Sağlık Bakanı Koca: Veriler, anlık gerçek verilerdir

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