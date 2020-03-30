Sağlık Bakanı Koca: Veriler, anlık gerçek verilerdir

Karabük'te bir kişi, 'Kara kızan' adını verdiği sıpasıyla salıncak keyfi yaptı.

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Osmanlı'da salgınla mücadele: Urla'daki Karantina Adası

Osmanlı topraklarını deniz yoluyla gelecek hastalıklardan korumak için İzmir'de Karantina Adası üzerine yapılan Urla Tahaffuzhanesi, misyonunu sağlık eğitimi verilen bir merkez olarak sürdürüyor.